Infortunio Alisson, ko per il portiere del Liverpool

L’infortunio di Alisson è una delle notizie dell’inizio di Premier League. Il calciatore è stato costretto a uscire dal campo nel primo tempo.

La sfida col Norwich ha visto i Reds, freschi campioni d’Europa, fare quattro gol ma perdere il portiere brasiliano. Giocatore di grande personalità e che ha dimostrato di avere tecnica e grande personalità. Non sappiamo al momento quanto starà fuori.

Il calciatore aveva debuttato in Serie A come vice Szczesny e in Italia aveva già dimostrato di avere grandi qualità. Insieme proprio al polacco viene considerato tra i portieri più forti del mondo.

