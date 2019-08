Calciomercato Juventus, Perin: non arrivano buone notizie

Calciomercato Juventus: non arrivano buone notizie per Mattia Perin. Dopo aver fallito le visite mediche col Benfica, anche il Monaco fa un passo indietro.

Non è senz’altro un bel periodo per Mattia Perin. Il portiere della Juventus, infatti, era ad un passo dal firmare con il Benfica, tutto era già stato ufficializzato: mancava solo la firma del contratto. Nelle visite mediche, però, qualcosa è andato storto ed il ragazzo è tornato a Torino. Su di lui poi è piombato il Monaco ma adesso anche i monegaschi fanno un passo indietro.

Calciomercato Juventus: Perin al Monaco, affare saltato

Il motivo che sta dietro a questo passo indietro al momento non lo conosciamo ma di sicuro qualcosa deve essere successo. Anche l’Aston Villa, con la chiusura del mercato inglese, è ormai una squadra tagliata fuori. Adesso Perin rischia seriamente di rimanere fuori rosa alla corte della Vecchia Signora per almeno sei mesi in attesa di capire quale sarà il futuro.

Insomma, come riporta il Corriere dello Sport, l’estremo difensore ex Genoa classe 1992 adesso è un vero e proprio caso alla Continassa, soprattutto perchè non si conoscono le sue reali condizioni di salute.

