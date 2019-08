Juventus Triestina streaming diretta live, come seguire la partita online e quindi vedere tutti i gol e le azioni.

La partita sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 da Sky Sport, quindi potranno seguirla in streaming tutti gli abbonati su Sky Go anche su dispositivi mobili come pc, tablet e smartphone. La gara non sarà invece trasmessa in chiaro. Sicuramente sarà interessante ammirare quelli che saranno i nuovi acquisti in campo.

Juventus Triestina streaming diretta live, segui la partita online

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della partita:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Demiral, Rugani, Cuadrado, Rabiot, Emre Can, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Sarri.

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Scrugli, Matosevic, Lambrughi, Formiconi; Procaccio, Steffè, Giorico, Mensah; Granoche, Costantino. A disposizione: Rossi, Malomo, Henrique, Ermacora, Codromaz, Hidalgo, Gomez, Salata. Allenatore: Pavanel.

La scelta di Maurizio Sarri

A scegliere di giocare questa amichevole aggiunta è stato direttamente Maurizio Sarri. L’allenatore della Juventus infatti ha chiesto alla società un test in più per avere la possibilità di studiare i meccanismi in vista della prossima settimana quando inizierà la Serie A 2019/20.

Si giocherà alle ore 18.00 allo Stadio Ennio Tardini contro il Parma e oggi sarà il momento per ultime valutazioni sulla formazione. Sono diversi i calciatori che saranno in campo per provare a strappare un ruolo da titolare. Probabilmente l’unico nuovo acquisto titolare sarà Danilo. Non ci sarà invece Cristiano Ronaldo che si deve riprendere da un problema all’adduttore.

Sono diversi però i dubbi. In mezzo al campo è ballottaggio tra i francesi Blaise Matuidi e Adrien Rabiot, col primo che potrebbe a breve lasciare la Juventus stessa. Davanti invece sicuri del posto saranno Douglas Costa e Paulo Dybala. La terza maglia se la giocheranno Federico Bernardeschi e Juan Cuadrado. Partiranno dalla panchina invece Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK