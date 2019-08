Infortunio Perotti, 2 mesi fuori per il calciatore della Roma

Pesante tegola per la Roma, infortunio per Perotti che rimarrà fuori dal rettangolo verde di gioco per due lunghi mesi. Si tratta per lui della lesione miotendinea al retto femorale sinistro.

