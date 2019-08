Video Inter Lecce highlights: gol, immagini e sintesi partita

Video Inter Lecce highlights e gol della partita, posticipo della prima giornata di Serie A. Le immagini e la sintesi dell’incontro.

Clicca qui per i video gol highlights della partita. L’incontro tra i nerazzurri di Antonio Conte ed i pugliesi di Liverani, con il primo all’esordio sulla panchina dei nerazzurri ed il secondo in quella di Serie A, è assolutamente da non perdere.

Video Inter Lecce highlights gol partita: immagini e sintesi

Allo stadio di San Siro ci sono circa 60mila spettatori per un esordio carico di sorprese, con i tifosi che hanno visto una compagine sicuramente differente rispetto a quella di Luciano Spalletti dell’anno scorso e non soltanto perchè, in campo o in panchina, manca un certo Mauro Icardi.

C’era grande attesa attorno a Romelu Lukaku, acquisto considerato un vero e proprio top player prelevato dal Manchester United d’estate e soffiato proprio alla Juventus. Saranno lui e Lautaro Martinezi i due punti fermi per l’attacco del presente e del futuro di Antonio Conte, vero e proprio sergente di ferro che avrà come obiettivo quello di valorizzare non solo ma l’intera rosa.

Dall’altra parte, invece, c’era un grossissimo punto interrogativo attorno al Lecce di Liverani, il cui mercato non sembra aver convinto gli esperti. Lapadula, infatti, non sembra poter bastare alla formazione pugliese per salvarsi: sarà davvero così oppure la neopromossa, protagonista di una doppia promozione in due anni, riuscirà a salvarsi?

Staremo a vedere, ma una cosa è certa: il video gol highlights del posticipo Inter Lecce è tutto da vedere dal momento che è stata una partita davvero divertente ed interessante, che ha lasciato spunti di riflessione a tutti i tifosi ed appassionati di calcio che ci terranno compagnia per parecchi giorni.

