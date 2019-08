Sorteggi gironi Champions League, streaming diretta live online

Diretta tv e streaming sorteggi gironi Champions League 2019 2020 e live online. Fasce di Juventus, Napoli, Atalanta e Inter e orari. Mediaset li trasmette?

Ci siamo, è tutto pronto poi la fase a gironi della Champions League 2019 2020 prenderà ufficialmente il via. Quest’anno, oltre alla Juventus campione d’Italia, a rappresentare l’Italia ci saranno Napoli, Inter ed Atalanta, quest’ultima la Cenerentola della competizione ma pronta a dire la sua mettendo il bastone fra le ruote a tutti. Ecco le fasce in cui sono inserite, le compagini da evitare e l’orario di inizio.

Il tutto prenderà il via in diretta alle ore 18:00 dal Principato di Monaco dove verranno sorteggiati i gruppi in base alle quattro fasce, create in base al ranking.

L’Italia ovviamente può contare su una squadra per fascia a cominciare dai bianconeri che sono in prima, i partenopei in seconda, i nerazzurri in terza e la Dea, infine, è chiamata all’impresa in quarta.

Ricordiamo infine che la finale si giocherà il 30 di maggio ad Istanbul, all’Ataturk Olimpiyat Stadium.

Sorteggi Champions League gironi: diretta tv Sky o Mediaset?

I sorteggi della fase a gironi di Champions League si potranno seguire in diretta tv Sky in esclusiva su Sky Sport 24, Sky Sport Football ed Eurosport. Mediaset quest’anno non trasmetterà l’evento ma potrete comunque seguirlo poiché sicuramente la sezione sportiva del canale commenterà live l’evento.

Streaming sorteggi gironi Champions League live online

La scelta è davvero ampia per quanto riguarda i sorteggi dei gironi di Champions League 2019 2020 in quanto l’evento sarà visibile in streaming gratis sul sito ufficiale di Sky, ma anche su Sky Go, servizio riservato agli abbonati, su DAZN, Eurosport Player ed il sito ufficiale della Uefa.

Moltissimi siti, inoltre, faranno la diretta testuale dell’evento: come vedete, i sorteggi della fase a gironi di Champions League sono seguiti da tantissime realtà diverse che offrono la possibilità di vederli gratis ed in maniera 100% legale.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK