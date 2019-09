Emre Can è stato escluso dalla lista Championa della Juventus, ma i tifosi si chiedono perchè sia toccato a lui e non a Ramsey infortunato: il motivo.

Ha fatto discutere e non poco l’esclusione di Emre Can dalla lista Champions della Juventus per la fase a gironi di questa competizione. In molti, infatti, non hanno gradito questa scelta da parte di Maurizio Sarri e del suo staff tecnico, soprattutto quando si è letto che Aaron Ramsey, neo acquisto che tuttavia è infortunato, è stato regolarmente inserito nell’elenco: qual è il motivo?

Juventus, Emre Can escluso lista Champions, Ramsey dentro

Il centrocampista ex Arsenal, arrivato in estate a parametro zero, non ha trovato spazio nemmeno un minuto con la sua nuova maglia della Juventus a causa di una fastidiosa lombalgia che lo sta tenendo fuori da tutta la stagione.

Il ragazzo, però, dovrebbe essere convocato per la sfida con l’Atletico Madrid, ma se non dovesse recuperare i tifosi potrebbero attaccare nuovamente la scelta dello staff bianconero.

Al momento non sappiamo quale sia il motivo dietro l’esclusione di Emre Can e l’inserimendo di Ramsey ma possiamo ipotizzare il fatto che, probabilmente, l’infortunio dell’ex Gunners non sia considerato così grave da dovergli far saltare gran parte della fase a girone di Champions League, mentre per quanto riguarda il turco il motivo è presto detto: non rientra nei piani della società di Corso Galileo Ferraris.

Insomma, tra un Ramsey a mezzo servizio ed un Emre Can che da’ garanzie fisiche, i bianconeri hanno optato per la seconda opzione.

