Simone Zaza ha legato il suo nome alla Juventus per un gol in una gara contro il Napoli che valse sorpasso e Scudetto.

Un giocatore importante che però non ha avuto il giusto spazio con la maglia bianconera. Oggi gioca nel Torino e molti non avrebbero gradito il suo passaggio in granata. Il calciatore a La Gazzetta dello Sport parla e sembra andare contro la Juventus anche se il suo ragionamento è lucido e regolato.

Zaza contro la Juventus: “Non faccio il tifoso”

Specifica Simone Zaza alla rosea: “Non ho avuto nessun timore a venire al Torino. La Juventus per me è stata un’esperienza importante per la mia carriera. Ho vinto lo Scudetto e giocato la Champions League. Sono emozioni che non rinnego di certo. Io però faccio il calciatore e non il tifoso della Juventus”.

Sono parole che in molti non hanno gradito anche se non tutti ricordano come il calciatore fu sbolognato dalla Vecchia Signora. Un addio che fece male ai tifosi e che sicuramente portò a una situazione difficile da giudicare. Ora però le strade si sono divise e il rispetto, da ambo le parti, è intatto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK