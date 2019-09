Sarri malattia, come sta? News e condizioni allenatore della Juventus sulla polmonite

Maurizio Sarri come sta? Arrivano news sulle condizioni di salute dell’allenatore della Juventus riguardanti la sua polmonite: quando rientra?

Arrivano degli aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Maurizio Sarri, l’allenatore della Juventus che quest’anno non è ancora sceso in panchina a causa di una brutta polmonite che lo ha colpito durante la tournée asiatica. Tutti i tifosi si chiedono quando rientrerà ufficialmente in panchina: le news e tutte la novità.

Sarri malattia, come sta? Condizioni salute allenatore Juventus

Inizialmente la sua presenza era prevista per la seconda giornata di campionato sulla panchina dei bianconeri durante la partita, tuttavia così non è stato: Pavel Nedved poi ha dichiarato che rientrerà dopo la sosta per le Nazionali, quindi tra meno di una settimana.

Sarà davvero così oppure no? Al momento la malattia sembrerebbe essere quasi superata, tuttavia è ancora presto per dirlo dal momento che tutto potrebbe cambiare all’improvviso.

Staremo a vedere che cosa accadrà ma quel che è certo è che Martusciello, il suo secondo, è stato davvero impeccabile in queste conferenza stampa e anche in campo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK