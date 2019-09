Esultanza Ramsey, come ha festeggiato il suo primo gol il centrocampista in Juventus Verona? Un esordio da ricordare per l’ex Arsenal.

Un esordio da ricordare quello di Aaron Ramsey in Juventus Verona: il centrocampista ha fatto partire un tiro non forte ma molto preciso che si è insaccato in rete, alle spalle di Silvestri. La sua esultanza è stata un urlo liberatorio con un gesto delle mani molto particolare: il suo significato qual era?

Esultanza Ramsey, Juventus Verona: esordio da ricordare

L’ex centrocampista dell’Arsenal infatti è come se avesse voluto dire che il suo tempo è finalmente arrivato con la maglia della Vecchia Signora dopo un inizio di stagione purtroppo martoriato da tanti piccoli infortuni.

Staremo a vedere se riuscirà a trovare spazio all’interno di questa Juve. Il talento non gli manca così come la personalità nella speranza però che il suo fisico regga. Sarri e tutti i suoi compagni puntano molto su di lui.

