Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Manchester United si tutela

Pogba alla Juventus è la news di calciomercato del giorno. Il Manchester United intanto si tutela: non vuole perdere il centrocampista francese.

Il calciomercato Juventus non si ferma mai, con i dirigenti che sono già al lavoro per gennaio. Il nome più caldo è quello di Paul Pogba a centrocampo, ma è notizia di oggi il fatto che il Manchester United voglia tutelarsi per non perdere il ragazzo: interviene anche Mino Raiola.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: il Manchester United chiama Raiola

I Red Devils, infatti, avrebbero contattato il suo potente agente, Mino Raiola per portarlo a rinnovare con la compagine militante in Premier League. Il suo contratto attuale scade il 30 giugno 2021 ma non c’è tempo da perdere: Juventus e Real Madrid sono infatti molto interessate al calciatore francese campione del mondo.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro molto importante che svelerà molte informazioni riguardo al suo futuro, ma una cosa è certa: Pogba alla Juventus sarebbe un clamoroso ritorno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK