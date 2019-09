Pogba ha fatto pervenire ai bianconeri una richiesta davvero assurda. Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un rallentamento importante.

Si ferma bruscamente la trattativa che porta Pogba a Torino nuovamente. Le ultimissime news di calciomercato Juventus riferiscono di un affare rimandato a data da destinarsi per le richieste a dir poco monstre del giocatore che sono state fatte pervenire alla Vecchia Signora tramite il suo potente agente, Mino Raiola.

Calciomercato Juventus, Pogba e l’ingaggio troppo alto

Paratici ha posto subito un freno in termini di ingaggio: non può andare oltre certe cifre. Al momento non sono ancora fuoriusciti dei rumors al tetto massimo della Vecchia Signora ma una cosa è certa: di certo non collimano con quelle fatte da Pogba alla Juventus, ovvero 35 milioni di euro.

Questo diventerebbe il giocatore più pagato al mondo addirittura più di Messi e Cristiano Ronaldo. Il Manchester United di certo è pronto a ritoccare verso l’alto l’ingaggio del francese che non vuole scendere sotto certe cifre, ma la sensazione è che i Red Devils non vogliano andare sotto il 28 milioni di euro per farlo rimanere in Premier League.

Ci riusciranno? staremo a vedere, ma una cosa è certa: nella prossima sessione di calciomercato Juventus i bianconeri non possono arrivare a queste cifre monstre.

