Video Milan Fiorentina highlights: immagini gol e sintesi della partita

Video Milan Inter: gli highlights e le immagini di tutte le azioni salienti della partita. Clicca qui per vedere la sintesi.

Milan Fiorentina ha chiuso la domenica della sesta giornata di Serie A. A San Siro è andato in scena un match molto atteso, soprattutto per il momento che stanno attraversando le due squadre. I rossoneri, che nella sfida persa contro il Torino hanno avuto a che fare con il var, cercavano tre punti per risalite la china.

Video Milan Fiorentina, immagini gol e highlights

Milan Fiorentina è stato un match delicato e giocato sul filo del rasoio. I meneghini hanno cercato in tutti i modi di fare risultato, un qualcosa di necessario vista la situazione di classifica e per rendere un po’ più salda la panchina di Marco Giampaolo. I viola dal canto loro hanno cercato di fare la partita, mettendo in mostra una buona condizione offensiva e trame di gioco che iniziano a essere più chiare e delineate. Insomma, il lavoro di Montella sembra iniziare a dare i frutti sperati. La strada ovviamente è però ancora lunga.

Nel video gol highlights di Milan Fiorentina potrete vedere tutte le azioni più importante della partita e la sintesi di un match che era fondamentale per entrambe le squadre. I rossoneri dovevano assolutamente ritrovare i tre punti, mentre i viola erano alla ricerca di quella continuità che manca da fin troppo tempo. E delle risposte sono senza alcun dubbio arrivate. E forse si può anche andare oltre il risultato del campo.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK