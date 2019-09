Si continua a parlare di Nicolò Zaniolo alla Juventus. Il calciomercato di gennaio potrebbe riaccendere la trattativa con la Roma.

Il centrocampista ex Entella non trova molto spazio quest’anno, spesso partendo dalla panchina. Questo non gli fa sicuramente piacere con la voglia di andare a giocare in Champions League che aumenta settimana dopo settimana. Secondo Calciomercato.com il calciatore è un pupillo di Fabio Paratici, anche se la Juventus non è disposta a fare follie.

Zaniolo alla Juventus, Calciomercato: si può fare già a gennaio

Non è da escludere che vedremo Zaniolo alla Juventus già a gennaio. Una sessione che di solito non regala grandissimi colpi, ma che spesso porta a sorprese che difficilmente ci si potrebbe aspettare.

Zaniolo sarebbe un altro colpo importante per Maurizio Sarri che a quel punto però dovrebbe avvallare inevitabilmente alla cessione di Emre Can e magari di un altro pezzo pregiato del suo centrocampo. Staremo a vedere.

