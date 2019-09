Mario Mandzukic lascia la Juventus prima di gennaio? Le ultimissime news di calciomercato svelano un’opzione inaspettata per l’attaccante croato.

Si apre una nuova pista per Mario Mandzukic che ha già rifiutato il Qatar più volte nell’ultima sessione di calciomercato. La Juventus sta cercando di piazzarlo altrove per liberarsi di un ingaggio pesante e cercare di guadagnare dal suo cartellino: in tal senso, si riapre una nuova ed interessante opzione oltre alla Premier League, con il Manchester United alle porte.

Mandzukic lascia la Juve, Calciomercato: nuova opzione

La nuova opzione riguardo al futuro di Mario Mandzukic lo porterebbe negli Stati Uniti: l’MLS ha il calciomercato ancora aperto e la Juventus vorrebbe provare a vagliare quest’opzione. I problemi, tuttavia, sono fondamentalmente due.

Il primo sta nel fatto che i bianconeri non vorrebbero fare sconti sul cartellino: 12 milioni di euro, così da poter compiere un’importante plusvalenza. Negli USA riusciranno ad assecondare questa volontà? Al momento sembra difficile ma non è detta l’ultima parola.

La seconda ragione, forse ancora più decisiva rispetto a quella sopra citata, sta nel fatto che il croato si sente ancora un calciatore importante ed effettivamente lo è: proprio per questa ragione vorrebbe giocare in un campionato competitivo, al netto del probabile ingaggio monstre che riceverebbe in Qatar o negli Stati Uniti.

La Premier League, per questo motivo, rappresenta un campionato molto importante nel quale Mandzukic potrebbe tornare protagonista alla corte di Solkjaer. Gennaio, però, è ancora lontano ed i Red Devils al momento hanno effettuato soltanto un timido sondaggio e nulla più.

