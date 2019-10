Maurizio Sarri ha concesso tre giorni di riposo ai calciatori della Juventus ma un calciatore infortunato si sta allenando: rientro vicino per lui?

Dopo l’importante successo con l’Inter nel derby d’Italia, Maurizio Sarri ha concesso ai giocatori che non sono stati convocati con le rispettive Nazionali tre giorni di riposo. In molti hanno deciso di prendersi qualche giorno di ferie, ma non Douglas Costa: l’esterno brasiliano, infatti, ha deciso di rimanere a Torino ed oggi è stato visto allenarsi alla Continassa. Rientro vicino per il brasiliano?

Juventus, Douglas Costa infortunato si allena: rientro vicino?

Al momento non sappiamo dirvi quali sono con precisione i tempi di recupero di Douglas Costa con la Juventus ma una cosa è certa: non dovrebbero mancare molti mesi. Lo sfortunato esterno classe 1990, infatti, è da tempo fermo a causa di un brutto infortunio muscolare.

Il suo rientro, salvo clamorose sorprese, dovrebbe rientrare per dicembre o, al più, per l’inizio dell’anno nuovo: insomma, i tempi di recupero dovrebbero essere questi. Alla Continassa c’è molta cautela e si vogliono evitare ricadute.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK