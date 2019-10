Fabio Paratici ha parlato del calciomercato della Juventus, toccando numerosi temi, tra cui il futuro di Cristiano Ronaldo.

Lo Chief Football Officer Fabio Paratici ha parlato a margine del Premio Manlio Scopigno. Tanti i temi toccati, riguardanti soprattutto il calciomercato. Uno di questi è stato il futuro di Cristiano Ronaldo.

Futuro Cristiano Ronaldo, le parole di Paratici

Paratici si è soffermato sul destino del fenomeno portoghese, che è al centro di numerosi voci e indiscrezioni. Queste le sue parole: “Ronaldo non lascerà la Juventus tra un anno. Il lusitano è molto concentrato per raggiungere gli obiettivi che ha. Io non penso proprio che possa andare via dalla Juventus a breve. Noi siamo molto felici di lui e lui è molto felice di indossare la maglia dei bianconeri”.

Il dirigente della Vecchia Signora ha analizzato anche il futuro di altri due calciatori: Rabiot e Mandzukic, sottolineando come il francese abbia bisogno di tempo, proprio come de Ligt. Per quel che riguarda il croato, Paratici ha ammesso che c’è la possibilità di un addio. Due battute anche sulle continue voci sull’interesse per Rakitic: “La nostra è completa ed è una delle migliori in Europa. Siamo assolutamente contenti dei calciatori a disposizione“.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK