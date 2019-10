Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: chi è la fidanzata?

Veronica Ciardi è la fidanzata di Federico Bernardeschi della Juventus, che recentemente l’ha fatto diventare padre. Ha anche incontrato il papa.

Federico Bernardeschi è fidanzato con Veronica Ciardi, ve la ricordate? Ha partecipato al Grande Fratello 10 qualche anno fa ed è nata a Roma nel 1985. La donna, che ha preso parte anche alle selezioni ufficiali di Miss Italia. La donna è diventata famosa proprio per la sua partecipazione al Gf, soprattutto per il suo fisico piuttosto procace, come riporta Donnaglamour.

La donna nella vita ha svolto anche il lavoro di animatrice presso alcune scuole materne e da qualche anno, oltre ad essere fidanzata con il calciatore della Juventus, è diventata anche madre.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi fidanzati: chi è?

La donna è stata spesso al centro di numerosi gossip che le hanno attribuito parecchi flirt tra cui Mauro Marin e Sarah Nile.

E’ stata anhce spesso ospite di Pomeriggio Cinque, oltre qualche film, come quello con Enzo Salvi, Una cella in due. Da qualche anno è fidanzata con Federico Bernardeschi nel 2017, poi poi lasciarsi qualche mese dopo.

Nel 2019, però, Gabriele Parpiglia annuncia una notizia davvero clamorosa: i due hanno avuto un ritorno di fiamma e lei è rimasta incinta. I due hanno infatti avuto un figlio ma sono sempre rimasti fuori dal mondo del gossip.

