Chi è Vincenzo Grifo? Roberto Mancini ha deciso di schierarlo da titolare nella sfida Liechtenstein Italia valida per le qualificazioni a Euro 2020.

È nato a Pforzheim il 7 aprile del 1993 ed è italiano con il passaporto tedesco. Cresciuto nelle giovanili del Karlsruhe ha iniziato la carriera da centrocampista per poi trasformarsi in un’ala pura. Abile a cambiare passo è un ragazzo interessante oltre che professionista serio.

Vincenzo Grifo, chi è l’attaccante titolare in Liechtenstein Italia?

A dare fiducia a Vincenzo Grifo ci ha pensato Roberto Mancini, convocandolo un po’ a sorpresa. L’esordio tra i professionisti lo ha avuto con la maglia dell’Hoffenheim dove è arrivato nel 2012 e si è mosso tra prima e seconda squadra.

In carriera poi ha alternato periodi importanti tra Friburgo e altre squadre con l’Hoffenheim che due volte l’ha riaccolto. L’estate scorsa è stato acquistato a titolo definitivo nuovamente dai rossoneri che lo avevano ceduto nel 2017 e ripreso prima in prestito.

L’esperienza azzurra

L’esperienza azzurra di Vincenzo Grifo è iniziata il 6 settembre del 2013 quando ha esordito nell’Under 20 allenata all’epoca da Alberico Evani. Il suo primo gol arriva in un’amichevole contro la Svizzera terminata col risultato di 3-3. La prima convocazione con l’Under 21 arriva appena un mese dopo cn Gigi Di Biagio che decide di portarlo con sé.

Per la prima volta in azzurro l’abbiamo visto il 9 novembre del 2018 quando è stato convocato per la gara di Nations League contro il Portogallo e anche per l’amichevole contro gli Stati Uniti. Nel secondo tempo della gara ha esordito, dimostrando di avere talento e vestendo anche la maglia numero 10.

Le sue dieci prime volte

