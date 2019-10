Giovanni Di Lorenzo è il terzino destro titolare in Liechtenstein Italia come ci dicono le formazioni ufficiali. Andiamo a conoscerlo da più vicino.

Il ragazzo è nato a Castelnuovo di Garfagnana il 4 agosto del 1993. Cresciuto tra le giovanili di Lucchese e Reggina proprio con gli amaranto ha debuttato tra i professionisti nel 2010. Doo un anno in prestito al Cuneo è tornato a Reggio per iniziare realmente la sua carriera.

Giovanni Di Lorenzo, chi è il terzino titolare in Liechtenstein Italia?

Giovanni Di Lorenzo è passato al Matera nel 2015. Proprio lì, dopo due stagioni, è stato notato dal Matera che ha deciso di portarlo a casa. Due stagioni che ci hanno dimostrato come la sua costanza fosse utile anche in Serie A.

Il 7 giugno scorso è stato acquistato dal Napoli per 8 milioni di euro, firmando un contratto di cinque anni. Ha esordito con la maglia azzurra direttamente in Serie A contro la Fiorentina all’Artemio Franchi. Il suo primo gol col Napoli è arrivato il 31 agosto 2019 all’Allianz Stadium in una gara persa 4-3 per autorete di Koulibaly. La squadra di Ancelotti con la sua rete arrivava sul 3-3 dopo essere stata sotto di tre reti.

Le alternative nel ruolo

C’è stata grande carenza di terzini negli ultimi anni in Italia, come un po’ in ogni ruolo. E’ così che Giovanni Di Lorenzo diventa un calciatore importante per Roberto Mancini. Sulla corsia destra ha scalzato Davide Zappacosta che passato alla Roma si è procurato un brutto infortunio. Su quel battente però abbiamo visto anche le buone prestazioni di Alessandro Florenzi e Mattia De Sciglio che rimangono candidati seri per la fascia.

