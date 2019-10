Silvano Martina agente Gigi Buffon: deciso il suo futuro

Silvano Martina è l’agente di Gigi Buffon. Questi ha dimostrato ancora una volta di avere grande affetto per il ragazzo grazie al quale ha vissuto tante soddisfazioni professionali.

Sembra deciso il futuro di Gigi che a questo punto potrebbe anche decidere di non ritirarsi alla fine della stagione attuale. Era partito l’estate scorsa verso il Paris Saint German e dopo appena un anno è tornato a Torino. Pronto a fare il secondo a Szczesny e fondamentale nella gestione delle emozioni della sua squadra ha il talento per fare la differenza, staremo a vedere se riuscirà ancora a far di più per portare la squadra a quella vittoria tanto sognata in Champions League.

Silvano Martina agente Gigi Buffon: la carriera

L‘agente di Gigi Buffon è Silvano Martina. Nato a Sarajevo il 20 marzo del 1953 è un ex calciatore, anche lui di ruolo portiere. La sua famiglia è di origine friulana e si era trasferita in Bosnia quando il nonno era diventato suddito dell’impero austro-ungarico.

La sua carriera è iniziata nelle giovanili dell’Inter con la quale ha debuttato da professionista nella stagione 1972-74. Dopo i prestiti a Sambenedettese e Varese è tornato in nerazzurro per non giocare mai e ripartire verso Brescia e Genoa. I rossoblù l’avevano ceduto in comproprietà al Varese. Al ritorno vive il suo filotto più lungo con il Grifone, dal 1980 al 1984 collezionando 125 presenze. Dopo ha giocato anche con Torino, Lazio e Verona. Si è ritirato nella stagione 1990/91.

Gli altri assistiti

Chi sono gli altri assistiti di Silvano Martina agente di Gigi Buffon. Sono diversi i calciatori che ha avuto al suo fianco da Antonio Mirante a DAniele Padelli. Inoltre si contano anche calciatori dal profilo internazionale come il difensore ex Inter Nemanja Vidic e soprattutto Edin Dzeko, visto che il padre era un suo grande amico d’infanzia. Tra gli altri c’è anche Ervin Zukanovic.

