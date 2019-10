Nuova maglia Juventus: perchè questo cambio?

Nuova maglia Juventus contro il Genoa questa sera: perchè i bianconeri stanno giocando con una divisa diversa rispetto alle altre partite?

La Juventus questa sera sta indossando una nuova maglia a tinte bianconere, con delle scritte gialle fosforescenti ed il logo Adidas in arancione: come mai questo cambio di maglia improvviso ed inaspettato?

Nuova maglia Juventus contro Genoa: perchè questo cambio?

Il motivo della nuova maglia Juventus va ricercato, come è chiaro che sia, negli sponsor che hanno voluto questa piccola ma significativa variazione, forse per mettere in risalto i nomi sui colori bianconeri.

Questo potrebbe essere il motivo principale come del resto tutti i cambi di maglia che ci sono ormai da parecchi anni in Serie A ma anche in tutti gli altri campionati: gli sponsor, infatti, vogliono questo per dare maggiore visibilità ai brand inseriti.

Questi colori molto più sgargianti piaceranno ai tifosi? Sicuramente hanno un pregio: rendere molto più visibili i nomi ed i numeri dei giocatori della Vecchia Signora.

