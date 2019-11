Video Gol De Ligt Torino Juventus: il Derby si sblocca

Video Gol De Ligt Torino Juventus: 0-1: il difensore olandese sblocca il derby su calcio d’angolo, rete importantissima. Per vedere la rete clicca qui.

Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra la palla viene rimessa in mezzo dalla parte opposta ed il difensore centrale tutto solo in area si gira di prima intenzione e la mette in rete per il vantaggio bianconero.

Video Gol De Ligt Torino Juventus: Derby si sblocca

Uno dei temi più importanti va ricercato senz’altro nel fatto che la Juventus in generale in questo inizio di stagione crea davvero tantissimo ma segna davvero poco per quanto crea.

Questo rimane un problema piuttosto importante che Maurizio Sarri dovrà necessariamente cercare di risolvere. Una cosa, però, è certa: questo fatto è aggravato dalla difesa che non sembra essere propriamente impenetrabile, come ha già dimostrato più volte in questa stagione, anche nei momenti più difficili.

Insomma, questo Derby può essere molto, molto utile per tutta la formazione di Sarri per compiere il definitivo salto di qualità. Il motivo? La stracittadina non è mai una partita banale ma, al contrario, ha un significato tutto suo. Bisogna ripartire da qui.

