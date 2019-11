Video Roma Napoli highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Roma Napoli highlights: tutte le immagini della partita dello stadio Olimpico, che ha aperto l’undicesima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Roma Napoli ha dato il via all’undicesima giornata di Serie A. La sfida dell’Olimpico era sicuramente una delle più attese di questo fine settimana di campionato. E ciò che è successo in campo non ha senza alcun dubbio deluso le aspettative, dimostrando che la posta in palio era davvero molto alta.

Video Roma Napoli highlights: le immagini salienti della partita

Un po’ più complicata la situazione dei partenopei, reduci da ben due pareggi consecutivi, l’ultimo con l’Atalanta. Molto più positivo il momento che stanno vivendo i giallorossi, reduci dalle vittorie contro Milan e Udinese. Ed ecco che il match odierno poteva essere davvero un crocevia importante per le ambizioni delle due squadre.

Nel video highlights di Roma Napoli si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali e di grande importanza da ambo le parti. La corsa verso l’Europa che conta passava senza alcun dubbio da quanto successo questo pomeriggio allo stadio Olimpico. E chi è sceso in campo era probabilmente fin troppo conscio di tutto questo.

