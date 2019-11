Video rigore Barrow Atalanta Juventus: traversa piena per il giovane attaccante che sbaglia il penalty, gara bloccata. Per vederlo clicca qui.

Rigore sbagliato di Barrow in Atalanta Juventus. Il giovane attaccante che quest’oggi prendeva il posto di Zapata in attacco e Muriel non ha saputo reggere la pressione e, sebbene abbia spiazzato Szczesny, ha fatto terminare il pallone sulla traversa per poi farlo tornare in campo.

Video rigore Barrow Atalanta Juventus: tiro sbagliato, traversa

Non è stato molto fortunato ma forse, essendo giovane, non ha retto la pressione. Il penalty dal dischetto era stato assegnato per fallo di mano in area di Khedira che aveva deviato il tiro in mezzo del Papu Gomez.

L’arbitro non ha avuto alcun dubbio nell’indicare il dischetto ma dagli 11 metri Barrow ha sbagliato il rigore lasciando il risultato sullo 0-0.

