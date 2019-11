Juventus Atletico probabili formazioni, Maurizio Sarri non l’aveva mai schierato e il calciatore in carriera non aveva mai giocato nemmeno un minuto in Champions.

Ecco le probabili formazioni della partita valida per la quinta giornata di Champions League:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Lemar, Hector Herrera, Koke, Joao Felix; Morata, Correa

Juventus Atletico probabili formazioni, titolare un giocatore all’esordio

Juventus Atletico probabili formazioni, non ci sarà Matthjis De Ligt. Il centrale olandese ha giocato gli ultimi venti minuti a Bergamo con una sublussazione alla spalla. Dovrà dunque rimanere fermo per un po’, cercando di recuperare il prima possibile.

Si tratta di un duro colpo per i bianconeri, proprio ora che il calciatore ex Ajax era riuscito a fare il salto di qualità. Questo perché a Bergamo, dopo un inizio difficile di stagione, è riuscito a dominare l’area di rigore con personalità e grande tecnica.

Conosciamo meglio Demiral

Merih Demiral sarà titolare nella sfida contro i colchoneros. Il ragazzo è nato a Karamursel il 5 marzo del 1998. Cresciuto nella squadra della sua città è stato acquistato dal Fenerbahce quando aveva appena 13 anni. Nel 2016 fa l’esordio nei professionisticon l’Alcanenense. Dopo una stagione allo Sporting Lisbona B torna in Turchia dove esplode all’Alanyaspor. Nel 2019 lo pesca dalla Turchia il Sassuolo con la Juventus che si lascia attrarre da sei mesi davvero importanti.

