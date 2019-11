Dybala arrabbiato, potrebbe chiedere la cessione alla Juventus

Paulo Dybala arrabbiato di nuovo. La Joya sta giocando ad altissimo livello, ma Maurizio Sarri stasera in Juventus Atletico Madrid gli preferirà ancora una volta Gonzalo Higuain. Una panchina in una gara così prestigiosa potrebbe essere la goccia in grado di far traboccare il vaso con il futuro dell’argentino sempre più appeso ad un filo. E c’è chi già considera il suo futuro lontano da Torino con il calciomercato di gennaio che lo potrebbe portare a chiedere la cessione.

