Pagelle Liverpool Napoli, tutti i voti della partita

Pagelle Liverpool Napoli: ecco tutti i voti della partita andata in scena all’Anfleld Road tra gli uomini di Klopp e quelli di Ancelotti.

Liverpool Napoli era senza alcun dubbio uno dei match più attesi del mercoledì di Champions League. All’Anfield gli azzurri cercavano il grande risultato per cercare di uscire da un periodo complicato e difficile. Ecco le pagelle della sfida:

Meret 6,5

Maksimovic 6,5

Manolas 6,5

Koulibaly 7

Mario Rui 6

Di Lorenzo 6,5

Allan 6

Zielinski 6

Fabian Ruiz 6,5

Mertens 7

Lozano 5,5

Pagelle Liverpool Napoli, i top e flop del match

Pagelle Liverpool Napoli ci portano ad analizzare le prestazioni di alcuni singoli. Gli occhi erano puntati sia sul reparto arretrato che su quello offensivo. Ci aspettava tanto da Mertens, che aveva il compito di guidare con le sue qualità l’attacco dei partenopei. Occhio anche a Lozano, in cerca di continuità dopo il gol contro il Milan.

In un match contro un avversario di così alto livello come il Liverpool, non può però non essere fondamentale e importante anche la prestazione della difesa. Fari accesi su Koulibaly, da cui si attendeva un sussulto di orgoglio, di perosnalità e di carattere. Stesso discorso per Manolas, che fino a ora ha un po’ deluso le tante aspettative che c’erano su di lui. Insomma, Liverpool Napoli doveva essere la partita delle risposte. E qualcuna Ancelotti l’ha senza alcun dubbio avuta. D’altronde il campo è stato, ancora una volta, giudice inopinabile.

