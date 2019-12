Video gol Higuain, Leverkusen Juventus: Dybala genio!

Video gol Higuain, clicca qui per il video della rete. Su una palla lunghissima il Pipita fa sponda per Dybala, la Joya fa una magia con l’esterno e libera il connazionale. Il Pipa segna una gran rete, calciando di sinistro e riuscendo a passare in doppio vantaggio. La squadra bianconera così può esultare per dimenticare il bruttissimo ko contro la Lazio di sabato scorso. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime partite con due match di Serie A importanti e poi la Supercoppa Italiana contro la Lazio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK