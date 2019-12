Mattia De Sciglio a giugno potrebbe trasferirsi al Psg? Le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un possibile scambio con i francesi.

Il futuro di Mattia De Sciglio con la maglia della Juventus continua ad essere in bilico sempre più. Stando alle ultimissime news di calciomercato, ma non è certo un mistero, il terzino ex Milan piace e non poco al Paris Saint-Germain a tal punto che i bianconeri ed i parigini stanno pensando di imbastire uno scambio tra due pari ruolo scontenti di non trovare molto spazio nelle rotazioni dei rispettivi tecnici: stiamo parlando di Meunier.

Leggi anche: Juventus Udinese Probabili Formazioni: Higuain furioso con Sarri

De Sciglio al Psg, Calciomercato Juventus: Meunier il sostituto?

Il ragazzo del Psg, nonostante i 5 gol, l’anno scorso ha giocato davvero poco: soltanto una trentina di presenze e quest’anno non sembra essere da meno: 14 presenze totali condite però da un gol in Champions League dove, dobbiamo dirlo, sta trovando spazio e minuti, convincendo tutti.

Lo scambio Meunier-De Sciglio, però, renderebbe tutti molto felici: da una parte, infatti, farebbe cambiare aria a due giocatori che potrebbero compiere il definitivo salto di qualità nella propria carriera. Dall’altra potrebbero dare nuova linfa alle rispettive squadre in quel ruolo. Insomma, l’ipotesi c’è, l’interesse pure, staremo a vedere.

