Sembrerebbe arrivare la svolta nella situazione di Mario Mandzukic alla Juventus: l’attaccante è fuori rosa da inizio stagione, c’è un’apertura.

Sembra finalmente sbloccarsi la vicenda relativa a Mario Mandzukic: l’attaccante della Juventus, infatti, non ha giocato nemmeno un minuto in stagione e, anzi, al contrario, non sta nemmeno prendendo parte agli allenamenti della prima squadra dei bianconeri essendo fuori rosa, allenandosi da solo. Adesso, dopo aver rifiutato moltissime offerte provenienti da paesi esotici (Qatar, Australia, MLS su tutti) sembra avere fatto un’apertura piuttosto importante: le ultime.

Mandzukic lascia la Juventus? Calciomercato: Milan o Qatar

La punta croata, il cui ingaggio grava sul bilancio della Vecchia Signora e continuerà a farlo almeno fino al 2021, sembra essersi convinta a prendere in considerazione altre ipotesi oltre al Manchester United e Borussia Dortmund, piste che si sono raffreddate parecchio nelle ultime ore.

Milan e Qatar, infatti, sono strade molto più facilmente percorribili, soprattutto quella dei rossoneri qualora Ibrahimovic non dovesse arrivare. Insomma, l’ex Bayern Monaco è vicino all’addio.

