Avversario Juventus ottavi Champions League, ecco chi dovrà affrontare

Chi è l’avversario Juventus agli ottavi di finale di Champions League? Quest’oggi si sono svolti i sorteggi ed i bianconeri hanno scoperto chi sarà.

Dovrà affrontare il Lione la Juventus negli ottavi di finale di Champions League. Sorteggio davvero benevolo per l’urna di Nyon tra le fila della Vecchia Signora che necessariamente tira un sospiro di sollievo nonostante Pavel Nedved, inquadrato ai sorteggi, non ha lasciato trasparire alcuna emozione. Evitati, però, tutti gli spauracchi che portavano il nome di Tottenham e, soprattutto, Real Madrid. Insomma, un sorteggio assolutamente benevolo che, tuttavia, non permetterà comunque ai bianconeri di sottovalutare l’avversario: nonostante la pesantissima assenza di Depay, il capitano e uomo di maggior talento della rosa francese, non bisognerà scendere in campo con sufficienza. La Champions rimane pur sempre la Champions.

Juventus-Lione ottavi di finale Champions League: sorteggio benevolo

L’urna di Nyon sarà benevola oppure no per la Juventus? Quest’oggi infatti verrà svelato l’avversario che i bianconeri dovranno affrontare agli ottavi di finale di Champions League ed i possibili avversari sono ben 5: Chelsea, Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund e Lione.

Avversario Juventus ottavi Champions League chi è?

Di sicuro la Vecchia Signora spererà di evitare il Real Madrid, vero e proprio spauracchio magari da affrontare il più avanti possibile in questa competizione: gli uomini di Zidane, infatti, sono delle vere e proprie mine vaganti che, soprattutto, sono abituati a questi scenari.

A pari merito, ma comunque da non sottovalutare, sono il Chelsea ed il Tottenham, sulla carta leggermente più agevoli rispetto ai Blancos ma in ogni caso ostici.

In teoria molto più agevoli, invece, sono il Borussia Dortmund ed il Lione che arrivano ai sorteggi degli ottavi di Champions come le formazioni che tutti vorrebbero affrontare in questa fase.

Il loro appeal internazionale infatti è decisamente inferiore rispetto agli altri club inseriti in questo gruppo ma, ciò nonostante, sarebbe un errore immenso sottovalutarli dal momento che, nella fase a gironi sono riusciti a tenere testa a club ben più blasonati.

