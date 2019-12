Ferran Torres è un nome che è finito sul taccuino della Juventus. Per l’attaccante del Valencia però c’è un’importante concorrenza.

Ferran Torres è uno di quei giovani talenti emergenti su cui mezza Europa ha messo gli occhi. Il giovane spagnolo ha attirato l’attenzione anche della Juventus. Fabio Paratici ha segnato il suo nome sul suo taccuino, convinto delle qualità e delle doti del 19enne attaccante di proprietà del Valencia. I bianconeri però dovranno vedersela con una big della Liga spagnola.

Ferran Torres alla Juventus, Calciomercato: concorrenza spagnola per l’attaccante

Infatti, secondo quanto riportato da ‘As’, il Real Madrid avrebbe puntato con decisione Ferran Torres. I blancos avrebbero già fatto dei passi concreti. Una rivale importante quindi per la Juventus.

Inoltre bisognerà anche fare i conti con la clausola rescissoria da 100 milioni di euro già inserita dal Valencia. Va detto però che il contratto del classe 2000 scadrà nel 2021 e non sembrano esserci novità sostanziose dal punto di vista del rinnovo. Insomma, la situazione potrebbe evolversi in qualsiasi direzione. I bianconeri restano alla finestra, studiando una strategia per mettere a segno il grande colpo. Un colpo in ottica futura, vista la giovane età dello spagnolo.

