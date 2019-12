Cristiano Ronaldo senza limiti sia dentro che fuori dal campo. Ecco qual è stata l’ultima follia del calciatore della Juventus.

Il suo gol e la sua elevazione nel match di ieri contro la Sampdoria stanno continuando a far parlare e a far stropicciare gli occhi ai tifosi bianconeri e agli amanti del calcio. Un gesto atletico davvero di altissimo livello quello di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha dimostrato di non aver alcun limite. Atteggiamento che tende a confermare anche fuori dal campo.

Leggi anche -> Sampdoria Juventus, rivedi il gran gol di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo senza limiti: ecco l’ultima follia

Infatti, secondo indiscrezioni che arrivano direttamente dal Portogallo, CR7 avrebbe acquistato la casa più costosa tra quelle in vendita nel Paese lusitano. L’appartamento sarebbe composto da un salone immenso, tre camere da letto, una piscina, una spa e una palestra.

La nuova abitazione di Cristiano Ronaldo si troverebbe in quel di Lisbona, più precisamente in un quartiere a due passi dal parco Eduardo VII. Il costo? Circa 7 milioni di euro. Insomma, una spesa a dir poco folle. Una spesa da CR7. Il portoghese non ha davvero limiti, come testimoniato dal suo gol di ieri. E ora lo dimostra anche con le scelte in campo immobiliare.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK