Juventus, Sarri scarica De Ligt? Il suo futuro è incerto

Maurizio Sarri ha scaricato De Ligt? Momento di bilanci per il difensore centrale della Juventus dopo la Supercoppa Italiana: il suo futuro è incerto.

E’ un Natale di bilanci quello di Matthijs De Ligt e la Juventus. Dopo l’infortunio di Giorgio Chiellini infatti il ragazzo ex Ajax, arrivato in estate per ben 75 milioni di euro, era sempre stato considerato titolare. Nelle ultime uscite, Supercoppa Italiana compresa, gli è stato preferito Demiral ed in molti hanno pensato che il ragazzo classe 1999 sia stato “retrocesso” nelle gerarchie. Il suo futuro a Torino è incerto oppure no?

Leggi anche: Ex giocatore Juventus: “Sconfitta in Supercoppa? E’ stato un bene”

Sarri scarica De Ligt? Juventus: futuro altrove?

Al momento non sembra proprio che sia così: semplicemente queste ultime scelte a lui sfavorevoli potrebbero essere dovute al fatto che il ragazzo non è ancora guarito del tutto dal suo infortunio o, semplicemente, ci sia stata una flessione dal punto di vista fisico.

Leggi anche: Perin lascia la Juventus, Calciomercato: scelta la destinazione?

Dall’altra parte un giocatore come Demiral, che nella prima parte di stagione di fatto non ha mai giocato, è per forza di cose più in forma e più pronto. Insomma, è solamente una scelta tecnica e non dovrà essere un caso mediatico, da copertina. Staremo a vedere se sarà ancora così oppure se al giro di boa le gerarchie, soprattutto dopo il ritorno di Chiellini, cambieranno le gerarchie.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK