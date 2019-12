De Sciglio lascia la Juventus? Calciomercato: un Natale di riflessioni

Il futuro di Mattia De Sciglio alla Juventus è incerto e le vie del calciomercato sono infinite: il ragazzo, riserva di Cuadrado ed Alex Sandro, è indeciso.

Il futuro di Mattia De Sciglio potrebbe non essere ancora tra le fila della Juventus. Il motivo va ricercato nel fatto che in questa prima fase di stagione, complice l’esplosione di Juan Manuel Cuadrado e qualche acciacco di troppo, il terzino non sta convincendo non solo l’allenatore ma anche una parte di tutti i tifosi. Il futuro sarà all’estero? Sarà un Natale di riflessione per lui e la sua famiglia.

De Sciglio lascia la Juventus? Calciomercato: Psg su di lui

Il ragazzo, infatti, nelle scorse settimane era visto molto vicino al Psg ma non c’è ancora stato nessun contatto ufficiale. Il ragazzo ha sempre dichiarato di stare molto bene a Torino e, nonostante in panchina non ci sia più un suo grande estimatore come Massimiliano Allegri, potrebbe allo stesso tempo cercare spazio altrove.

L’ex difensore del Milan infatti potrebbe fare la fortuna di moltissime squadre di Serie A ma dovremmo capire se i bianconeri vorranno cederlo oppure no. Al momento non ci sono notizie in tal senso.

