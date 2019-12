Cristiano Ronaldo sembra aver finalmente convinto un vero e proprio top player a trasferirsi a Torino: il calciomercato Juventus è già caldissimo.

La bomba di calciomercato Juventus arriva direttamente dalla Spagna anche se al momento non sembra trovare conferme nel nostro paese. Sembrerebbe infatti che Cristiano Ronaldo in persona stia cercando di convincere Ter Stegen a trasfersirsi in bianconero nella prossima stagione.

Il portiere, oggi vero e proprio punto di riferimento e top player assoluto nel Barcellona, si è affermato in pochissimi anni come uno degli estremi difensori più forti al mondo e, per questo motivo, CR7, suo avversario in moltissime battaglie, riconoscendone il valore vorrebbe portarlo a Torino, dove oggi Szczesny si sta affermando sì come uno dei migliori portieri al mondo, ma dovrebbe cedere il passo all’ex Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Ter Stegen

La concorrenza per arrivare al ragazzo, però, è assai elevata: al netto di un ingaggio elevatissimo, il problema sussiste nel fatto che il portiere del Barça possiede una clausola rescissoria davvero importante pari a 180 milioni di euro.

Su di lui ormai da qualche tempo hanno messo gli occhi Psg e soprattutto Bayern Monaco, che vede in lui il sostituto di Neuer. Il ragazzo, però, dovrebbe, salvo clamorosi dietrofront, sedersi per trattare il rinnovo -con cospicuo aumento dell’ingaggio percepito fino ad ora- a giugno 2020.

Chissà se, qualora non arrivasse l’accordo, deciderà di accettare l’invito di Cristiano Ronaldo e quantomeno iniziare a prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi alla Juventus. Paratici e Sarri lo aspetterebbero a braccia aperte.

