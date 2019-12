Mario Mandzukic è ufficialmente un giocatore dell’Al Duhail. Ma quanto ha portato la cessione del croato nelle casse bianconere?

Dopo una telenovela che andava avanti addirittura dalla scorsa estate, Mario Mandzukic ha, in maniera definitiva, salutato la Juventus. L’attaccante croato, che negli ultimi mesi è stato un vero e proprio separato in casa, si è trasferito ai qatarioti dell‘Al Duhail. Ma quanto ha portato nelle casse bianconere il suo addio?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Juventus, davvero non ti serviva Mandzukic?

Calciomercato Juventus, ecco quanto è valsa la cessione di Mandzukic

Il club piemontese ha incassato circa 5,5 milioni di euro dalla cessione dell’ex attaccante del Bayern Monaco e dell’Atletico Madrid. Mandzukic ha salutato la Juventus dopo 162 partite, 44 gol e 9 trofei vinti. Il croato ha dato senza alcun dubbio un contributo importante nella sua avventura in quel di Torino.

La società bianconera non ha ancora salutato ufficialmente quello che ormai è un suo ex giocatore. Il 33enne ha invece scritto una lettera sul suo profilo Instagram, dove ha voluto salutare il club torinese. L’annuncio dell’Al Duhail è arrivato il 24 dicembre, mentre dalla Juventus non è ancora arrivata nessuna conferma sulla chiusura della trattativa. Di dubbi però non ce ne sono: le strade della Vecchia Signora e di Mandzukic si sono ufficialmente separate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, chi sarà il dopo Mandzukic?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK