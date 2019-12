Uno degli obiettivi di calciomercato Juventus è legato soprattutto alla difesa dove continuano ad esserci dei deficit non di poco conto.

Le corsie laterali infatti sono al momento da considerarsi incomplete con diversi calciatori che potrebbero arrivare tra gennaio e giugno. Il primo nei sondaggi è ancora una volta Thomas Meunier del Paris Saint German che a giugno si libera a parametro zero e che garantisce continuità e grande intelligenza tattica.

Calciomercato Juventus, corsie difensive da rifondare

Sarà confermato Juan Cuadrado che non rientrerà nel calciomercato Juventus mentre gli altri tre rischiano. Alex Sandro, ma soprattutto Mattia De Sciglio e Danilo potrebbero essere ceduti con un reparto che si potrebbe totalmente rifondare. Sono diversi i giovani che piacciono e anche i talenti consolidati sondati.

Tra questi non può non essere citato Alessandro Florenzi che sembra destinato alla Fiorentina, ma che rimane un calciatore molto appetibile e che si può prendere a una cifra irrisoria. Senza considerare Pol Lirola che alla viola ha fatto un passo indietro rispetto a quanto visto al Sassuolo. I bianconeri possono riportarlo alla base anche se non controllano più il suo cartellino.

Ci sono poi i sogni come quel Hector Bellerin classe 1995 dell’Arsenal che piace da molto tempo. Attenzione al nuovo che emerge con Theo Hernandez che al Milan ha fatto finora davvero molto bene. Senza dimenticare i pupilli di Maurizio Sarri Elseid Hysaj e Emerson Palmieri.

