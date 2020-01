Rinnovo Szczesny: l’estremo difensore polacco potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus. Ecco le ultime sulla situazione.del portiere ex Roma.

Il mercato di gennaio è sempre più dietro l’angolo. E con esso, in casa Juventus, potrebbero arrivare anche alcuni rinnovi. Una delle situazioni da risolvere è senza alcun dubbio quella di Szczesny. Il contratto dell’ex Roma scadrà nel giugno del 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, chi potrebbe essere il sostituto di Szczesny?

Rinnovo Szczesny, Calciomercato: il futuro del polacco

L’obiettivo della società bianconera sembrerebbe essere quello di prolungare il suo contratto fino al 2024. Il 29enne si è conquistato i galloni di titolare e quindi i piemontesi hanno tutta l’intenzione di blindarlo, mettendo a tacere le voci di un suo possibile addio, e per di più di premiarlo: oltre al rinnovo per lui potrebbe essere un ritocco dell’ingaggio. Insomma, la sensazioni è sempre più una: Szczesny sarà uno dei pilastri della Juventus del futuro. Sensazioni che molto a breve potrebbero trasformarsi in certezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, il punto sui rinnovi

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK