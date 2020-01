Emre Can, che potrebbe lasciare la Juventus in questo mercato di gennaio, è tornato a parlare. Ecco le dichiarazioni del centrocampista.

Emre Can è senza alcun dubbio uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato di gennaio. Il centrocampista tedesco è ai margini del progetto tecnico-tattico dei bianconeri e un suo addio non può essere escluso. L’ex Liverpool è comunque tornato a parlare della sua situazione nel giorno del suo compleanno, che cade proprio nella giornata odierna.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, Emre Can può restare

Juventus, senti Emre Can: “Ecco le mie ambizioni”

Il neo 26enne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Queste le sue parole: “Ammiro la carriera che hanno fatto Ballack e Schweinsteiger. Io però voglio essere conosciuto come Emre Can, non come un altro Ballack o Schwinsteiger”. Il classe 1994 quindi sembra davvero essere sicuro delle sue capacità e delle sue abilità.

Impossibile però non parlare del momento che sta vivendo e della sua situazione, che continua comunque a essere complicata: “Sono un ragazzo ambizioso, che vuole sempre competere ai massimi livelli. Ma sto anche imparando da questo momento difficile in cui le cose non vanno come speravo”. Insomma, il tedesco non sembra abbattersi. La Juventus però dovrà prendere una decisione sul suo futuro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Juventus, arriva Castrovilli?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK