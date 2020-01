Mariani per Napoli-Juventus. I tifosi azzurri protestano sul web

Napoli-Juventus di domenica sera è stata affidati al signor Mariani di Aprilia. I tifosi partenopei non hanno gradito la desginazione dell’Aia.

L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note, come al solito, le designazioni per la prossima giornata di Serie A, ovvero la 21^ e seconda del girone di ritorno. Il big match sarà inevitabilmente Napoli-Juventus, una sfida con tante tematiche e sempre molto sentita. Ad arbitrare l’incontro sarà l’arbitro Maurizio Mariani, con Manganelli e Giallatini come guardalinee. Il quarto uomo sarà La Penna, con Rocchi che invece si troverà al VAR e Del Giovane come AVAR.

La designazione di Mariani e le polemiche

La designazione di Maurizio Mariani ha inevitabilmente scatenato le proteste dei fan partenopei. Inclini ad osservare qualsiasi rendimento delle giacche nere, su Twitter si sono già fatti sentire. Roberto è critico. «Solo quest’anno, da VAR di Napoli-Bologna, non ha segnalato un rigore solare su Manolas e la palese irregolarità del gol emiliano. In Udinese-Napoli ha sbagliato tutto contro il Napoli (fra le tante cose, manca pure un rigore netto agli azzurri)». Per Roberto addirittura «Rizzoli si è bevuto il cervello». Gino, infine, fa un’equazine. «Intanto Rocchi… tanto per cambiare sarà al Var di Napoli-Juve… Che sarà arbitrata da Mariani (quello del var di Juve-Genoa con rigore scandalo al 95′)».

Sarri senza terzini

A prescindere da Mariani, in casa Juve tiene banco la questione terzini. Danilo e De Sciglio sono infortunati. Cuadrado è reduce dalla febbre e Alex Sandro non è al meglio per un fastidio muscolare. Insomma, Maurizio Sarri dovrà rivedere i propri piani per riuscire a trarre il massimo dalla trasferta del San Paolo. il clima sarà caldissimo.

