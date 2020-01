Fiorentina: due squalificati contro la Juventus, polemica social

La Fiorentina non potrà disporre di Milenkovic e dell’ex Caceres per la partita con la Juventus: diffidati, sono stati ammoniti col Genoa.

Nel secondo anticipo del sabato la Fiorentina – prossima avversaria della Juventus in campionato – non è andata oltre il pareggio 0-0 in casa contro il Genoa. L’occasione più grande tra l’altro l’hanno avuta proprio i rossoblù con Criscito che si è fatto parare un calcio di rigore dal portiere avversario Dragowski.

Ci sono però due notizie che riguardano anche la Juventus. La Fiorentina infatti non potrà disporre di Milenkovic e dell’ex Caceres per la prossima partita contro i bianconeri: diffidati, sono stati tutti e due ammoniti nel corso dei novanta minuti contro il Genoa. Scatterà così automatica la squalifica da parte del giudice sportivo e l’allenatore Iachini si ritroverà senza due dei tre difensori centrali solitamente titolari. Tornerà invece a disposizione l’esterno sinistro Dalbert.

LEGGI ANCHE >>> Il pensiero di Sarri sulla formazione della Juventus

Squalifiche Milankovic e Caceres, i soliti sospetti social sulla Juventus

I tifosi della Fiorentina, dell’Inter e tutti quelli anti-Juventus hanno gridato al solito scandalo che non esiste. Il motivo è facile da rintracciare. Milenkovic e Caceres sarebbero stati ammoniti e quindi verranno squalificati perché la prossima settimana giocheranno contro la Juventus. Come se per la Juventus – con tutto il rispetto per la Fiorentina – cambierà qualcosa nell’affrontare i viola con o senza questi due calciatori.

I commenti dei tifosi anti-juventini sono di questo tipo. “Milenkovic e Caceres diffidati.

Indovinate con chi giocano la prossima?

Indovinate ora chi hanno ammonito in Fio – Gen .

Linea alla regia”. “Il grande ritorno delle ammonizioni mirate: Caceres e Milenkovic out per domenica prossima”.

Ammoniti caceres e milenkovic entrambi diffidati.

Contro chi giocherà mai la #Fiorentina nel prossimo turno?

Orsato chirurgico.#SerieA — il Johnny 🖤💙 (@il__johnny) January 25, 2020

Addirittura Calciopoli! Insomma i tifosi dell’Inter conoscono il calendario della Juventus quasi meglio dei tifosi bianconeri…

Milenkovic e Caceres diffidati.

Indovinate con chi giocano la prossima?

Indovinate ora chi hanno ammonito in Fio – Gen .

Linea alla regia. — Pragmatico_interista (@Mmaiorella1) January 25, 2020

Il grande ritorno delle ammonizioni mirate: Caceres e Milenkovic out per domenica prossima 🤷🏻‍♂️ — Alessio Epifani (@EpyAle) January 25, 2020

Cáceres diffidato ammonito al 94’ da Orsato per un fallo normalissimo e non certo da ammonizione. La prossima settimana c’è Juventus-Fiorentina e sarà squalificato anche Milenković. — Riccardo Spignesi (@INTER291103) January 25, 2020

Ammoniti caceres e milenkovic entrambi diffidati.

Contro chi giocherà mai la #Fiorentina nel prossimo turno?

Orsato chirurgico.#SerieA — il Johnny 🖤💙 (@il__johnny) January 25, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK