Inter Cagliari gol Lautaro Martinez: spinta al limite, dibattito social

Inter Cagliari gol Lautaro Martinez: spinta al limite, dibattito infuocato sui social. Il gol del vantaggio nerazzurro fa molto discutere.

Un gol che fa già discutere e che inevitabilmente non troverà un’interpretazione comune. Alle grandi proteste del Cagliari al momento del gol di Lautaro Martinez hanno fatto eco le lameentele dei tifosi sui social, visto che l’attaccante dell’Inter ha realizzato gol con un bel colpo di testa, liberandosi però prima dalla marcatura di Walukiewicz con una spinta apparsa abbastanza netta.

Un’azione che però l’arbitro della partita Manganiello ha ritenuto regolare. Le proteste dei calciatori sardi con Nainggolan e Joao Pedro che hanno provato a richiamare l’attenzione del direttore di gara non sono seervite a nulla. Anche Maran nell’occasione è stato ammonito. Alla fine la rete di Lautaro Martinez è stata convalidata anche dopo il silent check del Var, scatenando la reazione del Cagliari.

È regolare il gol di Lautaro: le mani dietro la schiena del difensore sono come fa chiunque per prendere spazio in qualsiasi situazione d’area, non è una spinta

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 26, 2020