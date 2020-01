Vera e propria bufera per Beppe Bergomi. A scatenarla è stata una sua battuta sulla Juventus: ecco che cosa ha detto l’ex difensore.

Beppe Bergomi non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter. D’altronde per anni l’ex difensore è stato capitano dei nerazzurri. Il suo legame per la squadra meneghina quindi è un qualcosa di naturale e di viscerale. Una sua battuta però ha scatenato una vera e propria bufera sul web.

Bergomi fa una battuta sulla Juventus: è bufera sul web

Bergomi, in un video che sta spopolando sui social network, viene fermato da un tifoso che lo invita a salutare un suo amico interista. Chi sta riprendendo sottolinea però di essere milanista, ma nonostante ciò lo stima molto per il suo passato da calciatore. Il buon Beppe però non sembra assolutamente infastidito dalla questo, come si evince dalla sua affermazione: “Basta che non sei juventino“.

La rivolta dei tifosi bianconeri sui social network è stata immediata. Basta andare su Twitter per capirne la portata. La richiesta principale fatta dai supporters della Juventus è quella che l’ex giocatore non commenti più la Vecchia Signora su Sky, dov’è opinionista. Ecco intanto il famoso video incriminato, che ha dato vita al tutto:

ahahhah mi ha fatto sorridere e lo dico da juventino pic.twitter.com/cUevgVXbnN — Caver (@_Releo) January 27, 2020

