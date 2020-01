Sembra essere saltato il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari. Quale sarà ora il futuro dell’attaccante croato? Le ultime.

L’affare sembrava essere praticamente fatto. A mancare era soltanto qualche dettaglio per arrivare alla definitiva e finale fumata bianca. Ora però tutto sembra essere saltato per il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari. Gli isolani infatti hanno annunciato l’acquisto di Pereiro, arrivato dal Psv.

Calciomercato Juventus, Pjaca resta alla Juventus?

Quale sarà quindi ora il futuro dell’attaccante croato? Difficile dirlo, ma senza alcun dubbio il tempo stringe e il rischio potrebbe essere davvero quello di una sua permanenza forzata in quel di Torino. Maurizio Sarri ha più volte dimostrato di non tenerlo in considerazione da quando l’ex Dinamo Zagabria ha pienamente recuperato dai tanti infortuni che l’hanno bloccato e rallentato nelle ultime stagioni.

Quella isolana sembrava senza alcun dubbio la destinazione più probabile e fattibile. Ma cosa avrebbe bloccato il buon esito della trattativa? Il problema sarebbe in alcune differenze di valutazione tra le due società. Il Cagliari aveva fissato le visite del croato tra la giornata di domani e quella di giovedì, ma tutto ora sembrerebbe saltare, visto che i sardi si sono immediatamente rituffati sul mercato, arrivando a chiudere, come detto, per l’uruguaiano Pereiro del Psv. Insomma, che succederà a Pjaca? Altri tre giorni per decidere.

