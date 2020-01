Calciomecato Juve, ultimissime news: una clausola potrebbe aiutare i bianconeri ad acquistare un calciatore ma, anche così, non sarà semplice.

Sembra spuntare una nuova clausola per un vecchio obiettivo della Juventus nonché vecchio pallino di Fabio Paratici: stiamo parlando di Erling Haaland, fenomenale attaccante che in questa sessione di calciomercato è passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund proprio sfruttando una clausola di soli 20 milioni di euro.

Ecco, proprio quello che in passato ha beffato i bianconeri potrebbe essere utilizzato a favore della Vecchia Signora: esisterebbe, infatti, un’importante scappatoia da poter utilizzare per arrivare al ragazzo classe 2000 di nazionalità norvegese che sta facendo impazzire mezza Europa.

Calciomercato Juve, per Haaland spunta una clausola

Sembrerebbe, infatti, che esista una clausola sul nuovo contratto che Haaland ha sottoscritto per i prossimi 5 anni con il Borussia Dortmund pari a 75 milioni di euro: tutti coloro che vorranno acquistare il ragazzo non avranno la possibilità di trattare direttamente con il club ma, al contrario, dovranno pagare la clausola rescissoria versando questa cifra cash nelle casse del club tedesco.

La Juventus ovviamente dopo aver appreso questa notizia è rimasta da una parte felice per il fatto che esiste una possibilità concreta per accaparrarsi uno dei fenomeni del calcio mondiale; dall’altra parte, però, è spaventata dalla cifra proposta dal momento che parliamo di un prezzo davvero elevatissimo.

Il ragazzo, che in Bundesliga è riuscito a segnare qualcosa come 5 gol in 58 minuti, come riporta la Build, potrebbe già lasciare la Germania nella stagione 2020/2021, ma la Juve si deve mettere in fila. Per lui c’è già la coda.

