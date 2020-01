Calciomercato Juventus, ecco i soldi per Emre Can

Calciomercato Juventus, il Borussia Dortmund sembra aver trovato i soldi necessari per prendere Emre Can: ecco da dove potrebbero arrivare.

Emre Can e Borussia Dortmund, un affare che si complica ogni minuto che passa. La distanza economica tra la Juventus ed i tedeschi non è ampia, anzi, tuttavia, entrambe le parti non sembrano smuoversi dalle loro posizioni.

L’affare, infatti, non sarà semplice da portare a termine nonostante la sempre più probabile cessione di Paco Alcacer al Villareal, che potrebbe portare denaro sonante tra le fila dei tedeschi, i quali poi potrebbero reinvestirlo proprio sul centrocampista tedesco.

La richiesta dei bianconeri, infatti, è sempre pari a 30 milioni di euro, cifra che porterebbe con sé un’importante plusvalenza dal momento che il ragazzo era arrivato un anno e mezzo fa a parametro zero dopo essersi svincolato dal Liverpool.

Il Borussia non arriverebbe, però, a 20-22 milioni di euro: la sensazione è che a 25 milioni di euro si possa chiudere il tutto, ma bisognerà essere necessariamente in due per farlo e non sarà affatto semplice.

Il futuro di Emre Can ormai sembra essere definitivamente segnato. Il giocatore della Juventus, però, adesso rischia seriamente di rimanere bloccato a Torino, alla corte di Maurizio Sarri, almeno per altri sei mesi.

La cessione di Alcacer, che mette nelle casse dei giallo-neri almeno 20 milioni di euro, potrebbe finanziare in parte il nuovo colpo, ma al momento è tutto in stand-by.

Insomma, la sensazione è che non sarà affatto semplice arrivare ad una soluzione in vista di gennaio, dal momento che il calciomercato chiude nella giornata di domani.

