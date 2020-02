Sarri fa discutere ancora: Ravezzani duro con l’allenatore della Juventus che secondo il parere del giornalista manca dello “stile Juve”.

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri è sotto attacco. Negli ultimi giorni ha ricevuto tante critiche per le parole dette nel post partita di Napoli-Juventus. «Siamo stati passivi per tutta la partita. Abbiamo fatto una partita sotto ritmo pensando di vincerla camminando, a metà strada tra pressare e attendere, sempre fuori tempo nelle pressioni, sempre distanti tra i reparti. Una partita mentalmente estremamente bland. Vado via preoccupato. Mi sembra una partita sbagliata a livello di approccio, a livello di intensità nell’interpretazione mentale, di conseguenza fisica. Non possiamo essere quelli di stasera. Il Napoli ha fatto il minimo per vincere ma abbiamo perso meritatamente». «Sento il giusto giramento di c… per la sconfitta ma se proprio devo perdere meglio succeda qui, anche se speravo che il Napoli si riprendesse alla prossima partita…».

Una frase che non è passata inosservata, attirando le critiche anche dei giornalisti sui social.

LEGGI ANCHE >>> Che gaffe in Rai, tifosi della Juve scatenati sui social

Sarri sotto attacco

La nuova polemica nasce dopo la conferenza stampa di ieri e la firma è del giornalista di TeleLombardia Fabio Ravezzani. Questo il tweet:

L’immagine di Sarri che si scaccola platealmente durante la conferenza stampa é imbarazzante per lui, ma soprattutto per il club che rappresenta. Ed é incredibile che nessuno riesca a convincerlo di contenersi. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) February 2, 2020

Questa è l’immagine incriminata anche se quella di Ravezzani è una forzatura visto che l’allenatore si è semplicemente grattato il naso.

Ho sempre preferito sarri ad allegri ma il gioco della juve non è migliorato anzi per certi versi è peggiorato(rischia di più)con una rosa più forte e più completa. Inoltre anche se sono anti juventino dico che per la juve è inaccettabile una cosa come quella nella foto⬇️⬇️ pic.twitter.com/oeA1AkJIKa — Sandro Ceccarelli🖤💙 (@sandro1968cecc) February 2, 2020

Alcuni tifosi hanno colto al volo la critica per dire la loro.

Speriamo che torna a Napoli a Giugno…questo allenatore non centra nulla con la Juventus, per me…e' stato preso perche' non c'erano alternative…mi viene da pensare a questo punto! 🤔🤦🏻‍♂️ — Beppe WhiteBlack🇮🇹🇮🇱 (@BWhiteblack) February 2, 2020

Vogliamo parlare del filtro sigaretta in panchina con quella orribile tuta senza stemna Juve…. Anche Klopp va in tuta… Altra categoria — Armytray (@armyrosari) February 2, 2020

LEGGI ANCHE >>> Contro la Fiorentina ci sarà un grande assente a Torino

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK