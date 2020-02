Formazioni Ufficiali Juventus Fiorentina: un’esclusione eccellente

Formazioni ufficiali Juventus Fiorentina 2 febbraio 2020 ore 12:30: c’è un’esclusione eccellente a sorpresa tra le fila di Maurizio Sarri.

Sono state diramate pochi minuti fa le formazioni ufficiali di Juventus Fiorentina che riservano una grande sorpresa. Ecco chi scenderà in campo all’Allianz Stadium di Torino in questo lunch match che prenderà il via con il consueto calcio d’inizio alle ore 12:30. FUORI DYBALA!

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini

Le statistiche di Juventus Fiorentina parlano di una gara davvero particolare: i bianconeri infatti hanno vinto ben 77 volte contro i gigliati, i quali contro la Vecchia Signora hanno subito tantissime reti in generale, ben 263, contro i 33 successi ed i 51 pareggi.

La Vecchia Signora segna da ben 33 partite consecutive tra le mura amiche di casa, motivo per il quale si pensa che i vari Cristiano Ronaldo, Dybala e soci possano andare in gol almeno una volta; difficilmente ce la farà Gonzalo Higuain, che non sarà tra i titolari di Juventus Fiorentina dal momento che partirà dalla panchina.

C’è, tuttavia, poca speranza almeno per i numeri: ogni qual volta la Juve ha subito una sconfitta, per 15 volte su 16 ha vinto quella successiva.

